Концерт

В Назрани состоится первый концерт камерного оркестра ингушской филармонии

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Камерный оркестр Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева 17 сентября выступит с концертом на сцене Ингушского государственного театра юного зрителя в Назрани, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

«Новый коллектив филармонии собирается открыть своим слушателям удивительный мир живого камерного звучания. Репертуар оркестра непрерывно расширяется и охватывает широкий временной и географический диапазон. Все музыкальные эпохи — от барокко до наших дней — найдут отклик в сердцах благодарных почитателей классической музыки», — рассказал собеседник.

В исполнении оркестра под управлением заслуженного артиста Республики Ингушетия, народного артиста Чеченской Республики Ильи Петренко прозвучат произведения российских и зарубежных композиторов. Оперные партии исполнят народная артистка Ингушетии Любовь Барахоева и Майя Минасян.

Мероприятие пройдет в рамках всероссийского проекта «Пушкинская карта».

Начало концерта — в 15:00.

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