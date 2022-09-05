В Назрани состоится первый концерт камерного оркестра ингушской филармонии
Камерный оркестр Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева 17 сентября выступит с концертом на сцене Ингушского государственного театра юного зрителя в Назрани, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
«Новый коллектив филармонии собирается открыть своим слушателям удивительный мир живого камерного звучания. Репертуар оркестра непрерывно расширяется и охватывает широкий временной и географический диапазон. Все музыкальные эпохи — от барокко до наших дней — найдут отклик в сердцах благодарных почитателей классической музыки», — рассказал собеседник.
В исполнении оркестра под управлением заслуженного артиста Республики Ингушетия, народного артиста Чеченской Республики Ильи Петренко прозвучат произведения российских и зарубежных композиторов. Оперные партии исполнят народная артистка Ингушетии Любовь Барахоева и Майя Минасян.
Мероприятие пройдет в рамках всероссийского проекта «Пушкинская карта».
Начало концерта — в 15:00.