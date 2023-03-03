В Назрани состоится праздничный концерт к 8 Марта

Как рассказал собеседник, концерт пройдет 7 марта в Муниципальном дворце культуры города Назрани. Его организатором выступает Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева. В программе — композиции в исполнении самых знаменитых ингушских артистов.

Начало мероприятия — в 14 часов. Действует «Пушкинская карта».