В Назрани состоится праздничный концерт к 8 Марта

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Министерство культуры Ингушетии приглашает жителей и гостей республики на праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, сообщили нашему изданию в пресс-службе ведомства.

Как рассказал собеседник, концерт пройдет 7 марта в Муниципальном дворце культуры города Назрани. Его организатором выступает Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева. В программе — композиции в исполнении самых знаменитых ингушских артистов.

Начало мероприятия — в 14 часов. Действует «Пушкинская карта».

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