В Назрани состоялось первенство Ингушетии по спортивной гимнастике
Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани прошли республиканские соревнования, приуроченные к Всероссийскому дню гимнастики.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, в турнире приняли участие более 200 юных спортсменов со всей республики, которые продемонстрировали высокий уровень мастерства.
Отмечается, что победителям и призерам были вручены памятные подарки, дипломы, кубки и медали.
Организаторами соревнований выступили АНО ДО «Академия гимнастики» и региональное отделение спортобщества «Россия».