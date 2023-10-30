Гимнастика

В Назрани состоялось первенство Ингушетии по спортивной гимнастике

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Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани прошли республиканские соревнования, приуроченные к Всероссийскому дню гимнастики.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, в турнире приняли участие более 200 юных спортсменов со всей республики, которые продемонстрировали высокий уровень мастерства.

Отмечается, что победителям и призерам были вручены памятные подарки, дипломы, кубки и медали.

Организаторами соревнований выступили АНО ДО «Академия гимнастики» и региональное отделение спортобщества «Россия».

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