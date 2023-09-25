В Назрани создали координационный совет по взаимодействию с «Движением первых»

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В Назрани Ингушетии создали координационный совет по взаимодействию с общероссийским общественным государственным движением детей и молодежи «Движение первых».

Глава администрации города Урусхан Евлоев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, встретился с председателем совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи по Ингушетии Мариной Албогачиевой.

Отмечается, что стороны обсудили такие направления деятельности этой общественной организации, как качественное образование, участие в культурной жизни, волонтерство, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни, развитие экологических проектов, охрана природы, развитие туризма.

«Без всяких сомнений, необходимо, чтобы сохранялся живой дух и искренний интерес детей, без бюрократии. Воспитание патриотического духа молодежи — задача колоссальной сложности и важности», — подчеркнул мэр.

 

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