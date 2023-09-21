В Назрани торжественно открыли новый торгово-офисный центр
В Назрани, напротив городского пруда, состоялось торжественное открытие торгово-офисного центра общей площадью 7 тыс. квадратных метров, сообщили в мэрии муниципалитета.
В мероприятии приняли участие мэр города Урусхан Евлоев, глава Центрального административного округа Руслан Оздоев. По их словам, это событие является важным этапом в развитии инфраструктуры.
«Для Назрани такие события являются значимыми, так как позволяют легализовать неформальную занятость, увеличить поступления в бюджет и в целом положительно влияют на архитектуру города», — подчеркнул градоначальник.
Отмечается, что торгово-офисный центр построен на частные инвестиции, в том числе — Магомеда Албогачиева.
Напомним, в городе уже функционируют 16 торговых центров, а открытие нового создает еще около 100 рабочих мест. На объекте будут сданы в аренду 80 помещений.