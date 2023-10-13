Муниципалитет

В Назрани у предпринимателей проверили наличие договоров на вывоз мусора

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Сотрудники мэрии Назрани проверили более 20 предпринимателей на наличие договоров на вывоз мусора, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

«Накануне сотрудники экономических отделов администрации Назрани и Центрального административного округа провели рейдовые мероприятия на улице Муталиева, в ходе которых проверяли индивидуальных предпринимателей на наличие договоров на вывоз мусора. Тем, кто не имеет договоров на вывоз мусора, были выданы предписания», — рассказал собеседник.

По его словам, некоторые недобросовестные предприниматели просто выставляют пакеты на тротуар.

«Уже на следующей неделе мы вновь пройдемся по тем же объектам и проверим, исправилась ли ситуация. Если нет — будут предприняты меры административного характера», — отметил начальник экономического отдела мэрии Магомед Газдиев.

В администрации муниципалитета призвали горожан не ставить мусор в неположенных местах, а также следить за скотом, который разносит мусорные пакеты.

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