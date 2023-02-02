В Назрани в 2023 году будут благоустроены четыре общественные территории

В Назрани в 2023 году будут благоустроены сразу 4 территории в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили в мэрии города, в прошлом году путем голосования были выбраны для благоустройства следующие территории: улица Арчакова в Альтиевском АО; сквер вдоль реки Назранка на улице Эсмурзиева; сквер на Весенней улице вдоль реки Назранка; сквер Центрального АО на улице Р. С. Аушева.

В мэрии города уже разработаны дизайн-проекты будущих территорий для общественного досуга. Отделом архитектуры учтены все современные условия и технические требования будущих скверов для жителей всех возрастов и граждан с ограниченными возможностями здоровья.