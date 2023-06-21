В Назрани в 2024 году планируется капитально отремонтировать дороги на 9 улицах

Как сообщает пресс-служба мэрии города, речь идет об улицах Фабричная, Таргимская, Барханоева, Октябрьская, Шаймиева и проспекте Базоркина в центральном административном округе и Насыр-Кортская, Могушкова, Гейрбек-хаджи в АО Насыр-Кортский. Будут обновлены дорожное покрытие и разметка, установлены знаки, заменены бордюры.

Глава администрации Назрани Урусхан Евлоев отметил, что ремонт этих участков позволит кардинальным образом изменить ситуацию с дорогами в городе.

«Больше всего обращений поступает именно по этим улицам, Гайрбек-хаджи и Насыр-Кортская одни из самых обветшавших. Так мы завершаем план по центральным улицам города, дороги будут одними из лучших в регионе», — отметил градоначальник.