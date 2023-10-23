В Назрани вновь открылось эндокринологическое отделение на базе НРБ

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Глава медицинского ведомства Ингушетии Зарема Антошкиева посетила с инспекцией эндокринологическое отделение в Назрановской районной больнице.

Отмечается, что на базе этого медучреждения снова открылось эндокринологическое отделение. Сейчас отделение развернуто на 10 коек для круглосуточного пребывания. Это современное, хорошо оснащенное лечебно-диагностическое подразделение стационара.

«Многопрофильность больницы создает условия, чтобы в границах одного лечебного учреждения оперативно и эффективно проводить диагностику и лечение патологии эндокринной системы, оказывать медицинскую специализированную помощь по всем основным направлениям современной эндокринологии», — сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики.

Министр особо отметила, что эндокринологические проблемы требуют специализированного внимания и лечения. Поэтому на базе отделения пациентам будет проводиться весь спектр услуг, включая консультации, диагностику, лечение и реабилитацию. Это приведет к обеспечению пациентам комфортного и безопасного пребывания в больнице.

 

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