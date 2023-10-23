В Назрани вновь открылось эндокринологическое отделение на базе НРБ

Отмечается, что на базе этого медучреждения снова открылось эндокринологическое отделение. Сейчас отделение развернуто на 10 коек для круглосуточного пребывания. Это современное, хорошо оснащенное лечебно-диагностическое подразделение стационара.

«Многопрофильность больницы создает условия, чтобы в границах одного лечебного учреждения оперативно и эффективно проводить диагностику и лечение патологии эндокринной системы, оказывать медицинскую специализированную помощь по всем основным направлениям современной эндокринологии», — сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики.

Министр особо отметила, что эндокринологические проблемы требуют специализированного внимания и лечения. Поэтому на базе отделения пациентам будет проводиться весь спектр услуг, включая консультации, диагностику, лечение и реабилитацию. Это приведет к обеспечению пациентам комфортного и безопасного пребывания в больнице.