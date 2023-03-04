В Назрани заменят ветхую трубу канализационного коллектора

По словам собеседника издания, порывы коллектора по улице Газдиева происходят постоянно, регулярные их устранения являются всего лишь временной мерой. Поэтому градоначальником Урусханом Евлоевым на очередном пятничном совещании было принято решение провести работу по замене ветхой трубы.

«Работу нужно провести в кратчайшие сроки, безотлагательно» — подчеркнул мэр.

Трубу планируется заменить в течение следующей недели, пока же направлена бригада для ликвидации очередного порыва.