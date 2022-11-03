Капремонт

В Назрани завершается капремонт дороги по улице Овражная

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На улице Овражная в городе Назрани Ингушетии завершается капитальный ремонт дороги, протяженность более 1 км, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Ремонт более одного километра дорожного участка по ул. Овражной близится к завершению. Специалистами проделана работа по укладке грейдера и асфальтного полотна, впереди ожидается укладка бордюрного камня», — говорится в сообщении.

Перед началом работ были проведены необходимые подготовительные работы — перенос столбов линий электропередач и трансформатора, создающих препятствия на самом дорожном участке.

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