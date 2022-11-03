В Назрани завершается капремонт дороги по улице Овражная

«Ремонт более одного километра дорожного участка по ул. Овражной близится к завершению. Специалистами проделана работа по укладке грейдера и асфальтного полотна, впереди ожидается укладка бордюрного камня», — говорится в сообщении.

Перед началом работ были проведены необходимые подготовительные работы — перенос столбов линий электропередач и трансформатора, создающих препятствия на самом дорожном участке.