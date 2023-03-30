Благоустройство

В Назрани завершен капремонт улицы Центральная

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В Назрани завершен капремонт улицы Центральная, который проводился по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт улицы был необходим, в первую очередь, из-за того, что указанная дорога ведет к важным социальным объектам. Кроме того, район новостроек, где проживает более 3 тыс. семей, один из самых нуждающихся во внимании, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Там также отметили, что на стадии завершения работы по улице Восточная, в самом разгаре на улице Сулейменова и в скором времени начнется ремонт дорожного полотна на всем участке улицы Картоева.

«Все дорожные мероприятия проводятся в соответствии с техническим заданием и с соблюдением всех норм. На этом этапе важно сохранить заданный темп и по объему, и по качеству», — подчеркнул глава администрации Назрани Урусхан Евлоев.

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