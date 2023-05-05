В назрановском детском саду Росгвардии провели мероприятие ко Дню Победы

В гости к ребятам пришли председатель совета ветеранов теруправления Магомед Горбаков, представители регионального отделения Союза ветеранов Афганистана, ветераны службы, военнослужащие территориального управления, члены родительского комитета.

Отмечается, что дети декламировали стихи о войне, пели песни о празднике Великой Победы и подвигах солдат Красной армии, а также исполнили известный «Вальс Победы». С помощью творческих постановок воспитанники учреждения и педагоги перенесли зрителей в прошлое, показав переломные сражения Великой Отечественной войны, судьбы героически сражавшихся советских воинов, а также продемонстрировали мужество жителей городов, отстаивающих свободу родной земли.

«Такие мероприятия играют важную роль в воспитании у дошкольников чувства гордости за не сломленный фашистами народ, победивший врага в годы Великой Отечественной войны, а также в воспитании уважения к нашей стране и ветеранам», — отметил Магомед Горбаков.