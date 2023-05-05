День Победы

В назрановском детском саду Росгвардии провели мероприятие ко Дню Победы

0

В ведомственном детском саду Росгвардии «Солнышко» в Ингушетии в преддверии Дня Победы прошло мероприятие, посвящённое этому празднику.

В гости к ребятам пришли председатель совета ветеранов теруправления Магомед Горбаков, представители регионального отделения Союза ветеранов Афганистана, ветераны службы, военнослужащие территориального управления, члены родительского комитета.

Отмечается, что дети декламировали стихи о войне, пели песни о празднике Великой Победы и подвигах солдат Красной армии, а также исполнили известный «Вальс Победы». С помощью творческих постановок воспитанники учреждения и педагоги перенесли зрителей в прошлое, показав переломные сражения Великой Отечественной войны, судьбы героически сражавшихся советских воинов, а также продемонстрировали мужество жителей городов, отстаивающих свободу родной земли.

«Такие мероприятия играют важную роль в воспитании у дошкольников чувства гордости за не сломленный фашистами народ, победивший врага в годы Великой Отечественной войны, а также в воспитании уважения к нашей стране и ветеранам», — отметил Магомед Горбаков.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Продавца поддельного алкоголя осудят в Ингушетии за попытку дать взятку полицейскому
Единороссы провели акцию «Георгиевская лента» в селе Зязиков-Юрт Ингушетии
Педагоги Ингушетии принимают участие в акции «Учить. Вдохновлять. Развивать»
За хранение гранат жителя Ингушетии осудили на 3,5 года колонии
Сотрудники Коммолодежи Ингушетии совместно с судебными приставами провели акцию «Георгиевская ленточка»
Росгвардейцы провели уроки мужества в подшефных школах Ингушетии в преддверии Дня Победы
В Назрани Ингушетии присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы»
Пожарные Ингушетии провели учения в детском лагере отдыха
Энергетики активно работают над сокращением долгов населения столицы Ингушетии
Юные долаковские вольники успешно выступили на республиканском турнире в Малгобеке Ингушетии
В Ингушетии семья отставного полицейского получила выплату на приобретение жилья

Главное

Яндекс.Метрика

 