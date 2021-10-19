В Назрановском районе Ингушетии чествовали призёров первенств мира

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в торжественном мероприятии принял участие заместитель главы района Абдул-Мажит Арсельгов.

Дипломами были награждены следующие спортсмены: Хамхоев Рахим за победу в первенстве мира по дзюдо в Сербии, Хашагульгов Ахмед за победу в чемпионате мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта в рамках открытых международных игр «Золотой тигр XV», Аушев Ислам за победу в первенстве мира по боевому самбо в Твери.

Также были награждены и тренеры: Цечоев Селим за подготовку победителя в первенстве мира по дзюдо в Сербии, Хадзиев Назир за подготовку победителя в первенстве мира по самбо в Твери.