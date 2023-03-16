В Назрановском районе Ингушетии на сходах граждан обсудили военную службу по контракту

В мероприятии приняли участие заместитель главы Назрановского района Бекхан Гагиев, заместитель председателя районного совета депутатов Магомед Дударов, начальник отдела призыва военного комиссариата республики Мустафа Эсиев, глава с. п. Кантышево Магомед Зурабов и глава с. п. Долаково Дауд Акиев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, на сходе граждан до населения была доведена вся необходимая информация о прохождении военной службы по контракту, также в этом контексте были обсуждены все нюансы и привилегии.