Сход граждан

В Назрановском районе Ингушетии на сходах граждан обсудили военную службу по контракту

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В домах культуры сельских поселений Кантышево и Долаково прошли сходы граждан по вопросу прохождения военной службы по контракту.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Назрановского района Бекхан Гагиев, заместитель председателя районного совета депутатов Магомед Дударов, начальник отдела призыва военного комиссариата республики Мустафа Эсиев, глава с. п. Кантышево Магомед Зурабов и глава с. п. Долаково Дауд Акиев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, на сходе граждан до населения была доведена вся необходимая информация о прохождении военной службы по контракту, также в этом контексте были обсуждены все нюансы и привилегии.

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