Нацпроекты

В Назрановском районе Ингушетии начаты дорожные работы

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Назрановском районе Ингушетии начат ремонт покрытия проезжей части участка автомобильной дороги «ФАД «Кавказ» — Экажево — Сурхахи».

На данном объекте предусмотрено устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси с последующим устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрено устройство средств организации дорожного движения (дорожных знаков, разметки). Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, в настоящее время подрядчики приступили к фрезерованию верхнего слоя изношенного асфальтобетонного покрытия.

Жители сельских поселений Сурхахи и Экажево выразили благодарность Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову и «Ингушавтодору» за проделанную работу по инициации работ на объекте.


Стоит отметить, что объект реализуется из объемов 2022 года в целях интенсификации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в рамках распоряжения правительства Российской Федерации о выделении дополнительных межбюджетных трансфертов регионам, идущим с опережением графика производства работ.

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