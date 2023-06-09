Призыв

В Назрановском районе Ингушетии обсудили ход весенней призывной кампании

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В Назрановском районе Ингушетии обсудили ход весенней призывной кампании, текущие проблемы и пути их решения.

На совещании под руководством заместителя главы района Абдул-Мажита Арсельгова подняли также вопрос о своевременном предоставлении главами сел информации по проделанной работе.

«По призыву дела идут хорошо, много молодых людей желают пополнить ряды Вооружённых сил Российской Федерации, но все же работа по вручению повесток и оповещению должна продолжаться до окончания весеннего призыва», — сообщил главам сел Абдул-Мажит Арсельгов.

 

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