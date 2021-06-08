В Назрановском районе Ингушетии обсудили меры по обеспечению призыва на военную службу

«Глава района Муса Муталиев дал поручение главам сельских поселений и работникам военно-учётных столов принять исчерпывающие меры по обеспечению призыва и явки граждан на действительную военную службу», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района.

Кроме того, представителям правоохранительных органов было рекомендовано активизировать работу по профилактике преступлений, связанных с уклонением граждан от исполнения воинской обязанности, обеспечить контроль по выполнению требований законодательства в вопросах организации розыска граждан и обеспечения их явки.