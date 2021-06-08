Призыв

В Назрановском районе Ингушетии обсудили меры по обеспечению призыва на военную службу

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В администрации Назрановского района Ингушетии обсудили вопрос явки новобранцев для прохождения призывной комиссии и последующей отправки на военную службу.

«Глава района Муса Муталиев дал поручение главам сельских поселений и работникам военно-учётных столов принять исчерпывающие меры по обеспечению призыва и явки граждан на действительную военную службу», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района.

Кроме того, представителям правоохранительных органов было рекомендовано активизировать работу по профилактике преступлений, связанных с уклонением граждан от исполнения воинской обязанности, обеспечить контроль по выполнению требований законодательства в вопросах организации розыска граждан и обеспечения их явки.

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