В Назрановском районе Ингушетии обсудили приближающуюся осеннюю призывную кампанию
Заместитель главы Назрановского района Ингушетии Абдул-Мажит Арсельгов провёл совещание со специалистами военно-учетных столов сельских поселений района, посвященное приближающейся осенней призывной кампании.
Как сообщили в администрации района, в ходе встречи заместителем главы были поставлены задачи перед специалистами военно-учётных столов, а именно вручение повесток и корректировка списков жителей призывного возраста.
Арсельгов отметил, что данную работу нужно проделать до конца сентября. Напомним, осенний призыв начинается 1 октября и заканчивается 31 декабря.