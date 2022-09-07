Совещание

В Назрановском районе Ингушетии обсудили приближающуюся осеннюю призывную кампанию

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Заместитель главы Назрановского района Ингушетии Абдул-Мажит Арсельгов провёл совещание со специалистами военно-учетных столов сельских поселений района, посвященное приближающейся осенней призывной кампании.

Как сообщили в администрации района, в ходе встречи заместителем главы были поставлены задачи перед специалистами военно-учётных столов, а именно вручение повесток и корректировка списков жителей призывного возраста.

Арсельгов отметил, что данную работу нужно проделать до конца сентября. Напомним, осенний призыв начинается 1 октября и заканчивается 31 декабря.

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