В Назрановском районе Ингушетии обсудили вопросы осеннего призыва на военную службу

Глава района Амирхан Измайлов, сообщила его пресс-служба, напомнил о дате начала призыва, ведь времени осталось мало — 1 октября начнется осенняя кампания. «Назрановский район не должен допустить срыва призыва граждан на военную службу», — подчеркнул глава района на своей странице в Телеграм.

По итогам обсуждений были приняты решения об усилении оповещений граждан призывного возраста на военную службу и мер по выявлению молодых людей, не состоящих на воинском учете.