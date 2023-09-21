Призыв

В Назрановском районе Ингушетии обсудили вопросы осеннего призыва на военную службу

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В администрации Назрановского района обсудили вопросы, касающиеся осеннего призыва 2023 года на военную службу, с участием глав сельских поселений, начальников военно-учетных столов, представителя республиканского военкомата.

Глава района Амирхан Измайлов, сообщила его пресс-служба, напомнил о дате начала призыва, ведь времени осталось мало — 1 октября начнется осенняя кампания. «Назрановский район не должен допустить срыва призыва граждан на военную службу», — подчеркнул глава района на своей странице в Телеграм.

По итогам обсуждений были приняты решения об усилении оповещений граждан призывного возраста на военную службу и мер по выявлению молодых людей, не состоящих на воинском учете.

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