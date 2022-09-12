В Назрановском районе Ингушетии обсудили вопросы осенней призывной кампании

Среди ожидаемых проблемных вопросов в период осеннего призыва на совещании особо отметили слабое оповещение граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом. Как подчеркнули в администрации Назрановского района, во избежание таких проблем главам сельских поселений было поручено совместно со специалистами военно-учетных столов сел подкорректировать списки граждан призывного возраста и выполнить в срок работу по вручению повесток.

Напомним, осенний призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря текущего года.

Срочники в боевых действиях принимать участие не будут.