В Назрановском районе Ингушетии обсудили вопросы призыва в рамках частичной мобилизации

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В администрации Назрановского района прошло совещание под председательством главы администрации муниципалитета Мусы Муталиева, главными темами которого стали частичная мобилизация и предстоящая осенняя призывная кампания.

В мероприятии приняли участие председатель совета местного самоуправления Алихан Барханоев, начальник ОМВД России по району Амерхан Костоев, начальник ОГИБДД Рустам Дугиев, главы сельских поселений и другие. В ходе встречи Мусой Муталиевым были даны поручения соответствующим должностным лицам по вручению повесток мобилизованным гражданам.

Глава района особо акцентировал внимание на то, что работа должна быть проведена согласно установленному законом порядку.

Напомним, 21 сентября 2022 года вышел указ Президента Российской Федерации "Об объявлении частичной мобилизации.

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