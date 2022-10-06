В Назрановском районе Ингушетии открыт пункт приема гуманитарной помощи для участников СВО

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На территории Назрановского района открыт пункт приёма гуманитарной помощи для воинов, принимающих участие в СВО на Украине.

Помощь будет собираться в здании районного дома культуры в сельском поселении Экажево со вторника по субботу с 9 до 12 и с 14 до 17 часов.

Как отметили в администрации Назрановского района, посылки для бойцов могут быть сформированы из следующих наименований: бинты, жгуты кровоостанавливающие, шприцы,

Бетадин, Дексалгин в ампулах, Энтерофурил в капсулах, чай в пакетах, кофе растворимый в мягких упаковках, сахар-рафинад, консервы, шоколадная паста в банке, сгущенка, печенье, конфеты, быстрорастворимые лапша, пюре, каши, супы в пакетиках, хлебцы, орехи, сухофрукты.

Очень пригодятся на фронте салфетки влажные, зубные щетки, пасты, ополаскиватель для полости рта, шапка (флис) оливкового цвета, термобельё, носки обычные (шерсть или термо), футболки (100% хлопок), флисовые костюмы (кофты), желательно черного или оливкового цвета, размеры M-XXL, перчатки хозяйственные, строительные, ремни для брюк, стельки (100% шерсть), кроссовки самые простые (размеры 41-45), сапоги из Эва с флисовым чулком (размеры 41-45), дождевики плотные пончо черного или оливкового цвета, маскхалаты зимние, утепленные (размеры M-XXL), складные столовые приборы, железная посуда (тарелка глубокая + кружка, желательно из лития), рюкзаки тактические (20-30 литров), спальники, компасы, фонари налобные (небольших размеров).

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