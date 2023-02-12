Благотворительность

В Назрановском районе Ингушетии открыты пункты сбора помощи для жителей Турции и Сирии

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Во всех администрациях сел и домах культуры Назрановского района открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии.

С 11 по 13 февраля с 9 до 18 часов граждане могут присоединиться к акции по оказанию помощи. Желающие могут передать следующие вещи: палатки, обогреватели, одеяла, спальные мешки, зимнюю одежду, термосы, продуктовые наборы, осветительные приборы и многое другое.

По вопросам сбора гуманитарной помощи можно обращаться по контактному номеру телефона: 8 928 795 18 52.

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