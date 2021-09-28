В Назрановском районе Ингушетии пресечена попытка самозахвата муниципальных земель

«Общественные активисты во главе с руководителем сельской администрации Микаилом Евлоевым с привлечением сотрудников полиции снесли забитые на участках колышки и пресекли незаконные действия нарушителей», — сказал собеседник издания.

По его словам, речь идет о муниципальных землях площадью 87 га недалеко от древнего городища Ачам-Боарз, где местными властями проведены работы по межеванию территории для нуждающихся семей.

Как отметил в ходе собрания глава администрации с. п. Экажево, власти не позволят жителям самовольно захватывать земли и ограждать их. Евлоев заверил сельчан, что будет добиваться уголовного преследования самозахватчиков за самоуправство, соответствующие материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Ранее газета сообщала, что СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении сотрудников администрации села Экажево по подозрению в незаконном оформлении земельных участков на местных жителей.

С октября 2017 года по июль 2018 года должностные лица при отсутствии законных оснований выдали выписки из похозяйственной книги нескольким местным жителям. Туда были внесены ложные сведения о наличии у них в собственности земельных участков под ИЖС.

Выданные документы послужили основанием для регистрации участков общей кадастровой стоимостью более 1,3 млн рублей управлением Росреестра.

Дело завели по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий).