Армия

В Назрановском районе Ингушетии пригласили граждан на военную службу по контракту

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На территории Назрановского района Ингушетии продолжается отбор граждан на военную службу по контракту.

В администрации района сообщили о том, что гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны России, предоставляется: единовременная выплата от Минобороны в размере 195 тыс. рублей; единовременная выплата от Главы республики в размере 400 тыс. рублей; ежемесячное денежное довольствие от 204 тыс. рублей; земельный участок под индивидуальное жилищное строительство; статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы и т. д.

Отмечается, что требования к кандидатам на заключение контракта включают в себя следующие пункты: возраст от 18 лет; годность к военной службе по состоянию здоровья.

Для заключения контракта на военную службу можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту: город Назрань, улица Муталиева, д. 56, тел. 8 (928) 725-25-76 либо военный комиссариат по месту жительства или пребывания, а также в администрацию Назрановского муниципального района.

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