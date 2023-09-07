В Назрановском районе Ингушетии пригласили граждан на военную службу по контракту

В администрации района сообщили о том, что гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны России, предоставляется: единовременная выплата от Минобороны в размере 195 тыс. рублей; единовременная выплата от Главы республики в размере 400 тыс. рублей; ежемесячное денежное довольствие от 204 тыс. рублей; земельный участок под индивидуальное жилищное строительство; статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы и т. д.

Отмечается, что требования к кандидатам на заключение контракта включают в себя следующие пункты: возраст от 18 лет; годность к военной службе по состоянию здоровья.

Для заключения контракта на военную службу можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту: город Назрань, улица Муталиева, д. 56, тел. 8 (928) 725-25-76 либо военный комиссариат по месту жительства или пребывания, а также в администрацию Назрановского муниципального района.