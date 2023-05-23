Муниципалитет

В Назрановском районе Ингушетии продолжается рейтинговое голосование за благоустройство улиц

0

В Назрановском районе продолжается рейтинговое голосование за благоустройство улиц в 2024 году.

Так, в школах сельского поселения Долаково дружно выбирали объект для благоустройства в следующем году. В голосовании от Назрановского района участвуют две территории, это улицы Новая и Подгорная в сельском поселении Сурхахи.

В случае, если территории наберут достаточное количество голосов, в следующем году на улице-победителе проведут работу по ремонту дороги, тротуаров и освещения. Голосование продолжится до 31 мая 2023 года включительно.

По словам организаторов голосования, принять участие в нём можно, перейдя по ссылке https://gorodsreda. ru/.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В 135 школах Ингушетии прозвенел последний звонок
Ислам Хазбиев стал победителем открытого чемпионата Северо-Запада по бразильскому джиу-джитсу
С начала года в Дом ветеранов Ингушетии было направлено на отдых и лечение более 150 человек
Ингушский спортсмен Мансур-Бек Барахоев стал победителем турнира по вольной борьбе
В течение недели сотрудники МЧС по Ингушетии 6 раз выезжали на тушение пожаров
За хранение гранаты и патронов житель Ингушетии получил 3,5 года колонии
Глава Ингушетии напомнил выпускникам, что деятельность на благо людей — это главная ценность
В Назрани провели региональный этап международного фестиваля «Локобол-2023-РЖД»
Благодаря помощи Главы Ингушетии 11 жителей региона смогут совершить хадж
Правоохранители Ингушетии проводят беседы со старшеклассниками по профилактике экстремизма
В Ингушетии провели инфотур для руководителей и менеджеров турфирм регионов России

Главное

Яндекс.Метрика

 