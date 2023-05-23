В Назрановском районе Ингушетии продолжается рейтинговое голосование за благоустройство улиц

Так, в школах сельского поселения Долаково дружно выбирали объект для благоустройства в следующем году. В голосовании от Назрановского района участвуют две территории, это улицы Новая и Подгорная в сельском поселении Сурхахи.

В случае, если территории наберут достаточное количество голосов, в следующем году на улице-победителе проведут работу по ремонту дороги, тротуаров и освещения. Голосование продолжится до 31 мая 2023 года включительно.

По словам организаторов голосования, принять участие в нём можно, перейдя по ссылке https://gorodsreda. ru/.