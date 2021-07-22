В Назрановском районе Ингушетии продолжается строительство школы на 720 мест

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, уже возведен трехэтажный железобетонный каркас, ведется закладка наружных стен и внутренних перегородок. А также ведется внутренняя отделка здания.

Строительство новой школы способствует созданию новых мест для школьников, полной ликвидации третьей смены, обновлению материально-технической базы, образовательных программ, внедрению новых методов обучения и воспитания. Завершение строительства школы планируется в августе следующего года.