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В Назрановском районе Ингушетии продолжается строительство школы на 720 мест

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В сельском поселении Яндаре продолжается строительство школы на 720 мест в рамках государственной программы региона «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» Национального проекта «Образование».

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, уже возведен трехэтажный железобетонный каркас, ведется закладка наружных стен и внутренних перегородок. А также ведется внутренняя отделка здания.

Строительство новой школы способствует созданию новых мест для школьников, полной ликвидации третьей смены, обновлению материально-технической базы, образовательных программ, внедрению новых методов обучения и воспитания. Завершение строительства школы планируется в августе следующего года.

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