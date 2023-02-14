Кикбоксинг

В Назрановском районе Ингушетии проходит первенство республики по кикбоксингу среди юношей

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С 13 по 16 февраля в спортивной школе в сельском поселении Долаково Назрановского района проходит первенство Ингушетии по кикбоксингу среди юношей 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 годов рождения.

Состязания проводятся в разделах фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт и К-1. В данном первенстве принимают участие свыше 250 юношей со всех уголков республики. Также состязания являются отборочными на первенство СКФО.

Спортивное мероприятие проводит Федерация кикбоксинга региона совместно с руководством спортивной школы Долаково имени М. А. Дахкильгова.

 

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