В Назрановском районе Ингушетии прошел конкурс детских рисунков «Мир без терроризма»

Как отметили в администрации Назрановского района, цель мероприятия — противодействие идеологии терроризма, формирование толерантности и гражданской позиции у подрастающего поколения, профилактика правонарушений.

Победителями творческого конкурса рисунка стали: первое место — Умарова Ясмина (12 лет), второе — Даурбекова Хадиджа (13 лет), третье — Дудургов Ислам (14 лет ) и Куриева Джамиля (10 лет).