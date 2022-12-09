В Назрановском районе Ингушетии прошел конкурс детских рисунков «Мир без терроризма»

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В Доме культуры сельского поселения Барсуки прошел конкурс детских рисунков на тему «Мир без терроризма».

Как отметили в администрации Назрановского района, цель мероприятия — противодействие идеологии терроризма, формирование толерантности и гражданской позиции у подрастающего поколения, профилактика правонарушений.

Победителями творческого конкурса рисунка стали: первое место — Умарова Ясмина (12 лет), второе — Даурбекова Хадиджа (13 лет), третье — Дудургов Ислам (14 лет ) и Куриева Джамиля (10 лет).

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