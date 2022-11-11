В Назрановском районе Ингушетии прошел турнир по вольной борьбе

Соревнования были организованы в сельском поселении Яндаре. В них приняли участие юные борцы из спортшкол «Чемпион» и «Долаково».

Воспитанники спортивной школы «Чемпион» сельского поселения Яндаре выиграли 3 золотые медали. Кроме того в копилке спортшколы 6 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Так, на верхнюю ступеньку пьедестала поднялись: Актимиров Ислам (56 кг), Даурбеков Бувайсар (35 кг), Даурбеков Мохамед (41 кг). Вторыми стали: Евлоев Ислам (56кг), Султыгов Сулейман, Накастхоев Абабукр (42 кг), Евлоев Ибрагим (32 кг), Русских Адам (26 кг), Китиев Микаил (38 кг).

Третьи места заняли: Касиев Рамазан (36 кг), Накастхоев Умар (42кг), Русских Керим (22 кг), Даурбеков Исмаил (32 кг), Касиев Магомед (32 кг), Кастоев Али (56 кг), Кастоев Билял (22кг). Тренируют ребят Евлоев Ахмед и Хамхоев Магомед.

Юные борцы из сельского поселения Долаково также стали победителями и призёрами соревнований. «Золото» у Осмиева Мансура (38 кг), Тачиева Амира (45 кг). Вторыми стали Белокиев Абдул-Рахим (26 кг), Баркинхоев Юсуп (36кг). «Бронза» у Касиева Амина (26 кг). Тренируется ребята под руководством Шамиля Гаракоева.