В Назрановском районе Ингушетии прошла церемония вручения VIII премии «Лучший ученик года»

Бизнесмены братья Хучбаровы учредили эту награду в 2015 году для того, чтобы повысить мотивацию учеников к образовательной деятельности. Мероприятие проводится в настоящее время среди шести школ Сурхахов, Али-Юрта и Яндаре. Поощряются в первую очередь отличники и победители республиканских олимпиад.

«Победителями становятся школьники со средними итоговыми оценками: 100% — «5» (без «4» или «3»). Учитывается участие в республиканской олимпиаде, презентация доклада или реферата в школе, результат итогового экзамена в июне по трём предметам (100 баллов). Лидерам вручаются медали, почётные грамоты, денежные премии. Дополнительная награда в виде кубка и денежной премии (10 тыс. рублей) вручается за призовое место в республиканской олимпиаде», — сообщили организаторы мероприятия.

Дипломов второй и третьей степени, почётных грамот и денежных премий удостаиваются школьники, получившие средние итоговые оценки более 90 и 75% соответственно.

В текущем году особо отличились успехами в учёбе Хатимат Аушева, Хадижа Измайлова, Залейх Албогачиева, Самира Хучбарова, Хусен Багатырев. А в общей сложности мотивационные денежные премии получили десятки ребят.