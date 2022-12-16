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В Назрановском районе Ингушетии прошли сходы граждан по вопросам осеннего призыва

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В сельских поселениях Экажево, Али-Юрт, Кантышево, Долаково прошли сходы граждан под руководством председателя Назрановского районного совета депутатов Алихана Барханоева.

В мероприятии приняли участие представители администрации района, депутаты, старейшины, религиозные деятели и сотрудники органов внутренних дел.

Главный вопрос повестки дня — ход осеннего призыва — 2022. Спикеры подчеркнули, что служба в армии является почетной обязанностью для граждан от 18 до 27 лет. Они особо отметили, что солдат-срочников в зону СВО отправлять не будут.

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