В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие для детей-сирот «В царстве книг»
В Назрановском районном ДК в рамках Недели детской и юношеской книги прошло мероприятие для детей-сирот, проинформировал корреспондента газеты «Ингушетия» представитель Республиканского дома народного творчества.
Он отметил, что информационный час «В царстве книг» был проведен работниками РДК совместно с библиотекарями районной ЦБС.
По словам собеседника, худрук Айна Куриева рассказала школьникам о пользе чтения и познакомила их с произведениями Корнея Чуковского, Агнии Барто, Самуила Маршака и других детских писателей. А ребята рассказали о своих любимых сказках и литературных героях.
«Дети в очередной раз смогли убедиться, что библиотека — это место, где можно интересно провести время», — резюмировал собеседник.