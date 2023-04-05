В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие для детей-сирот «В царстве книг»

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В Назрановском районном ДК в рамках Недели детской и юношеской книги прошло мероприятие для детей-сирот, проинформировал корреспондента газеты «Ингушетия» представитель Республиканского дома народного творчества.

Он отметил, что информационный час «В царстве книг» был проведен работниками РДК совместно с библиотекарями районной ЦБС.

По словам собеседника, худрук Айна Куриева рассказала школьникам о пользе чтения и познакомила их с произведениями Корнея Чуковского, Агнии Барто, Самуила Маршака и других детских писателей. А ребята рассказали о своих любимых сказках и литературных героях.

«Дети в очередной раз смогли убедиться, что библиотека — это место, где можно интересно провести время», — резюмировал собеседник.

 

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