В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие для детей-сирот «В царстве книг»

Он отметил, что информационный час «В царстве книг» был проведен работниками РДК совместно с библиотекарями районной ЦБС.

По словам собеседника, худрук Айна Куриева рассказала школьникам о пользе чтения и познакомила их с произведениями Корнея Чуковского, Агнии Барто, Самуила Маршака и других детских писателей. А ребята рассказали о своих любимых сказках и литературных героях.

«Дети в очередной раз смогли убедиться, что библиотека — это место, где можно интересно провести время», — резюмировал собеседник.