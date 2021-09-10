В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие для школьников, посвященное жизни и творчеству Льва Толстого

Воспитанники культурного центра села узнали интересные факты о жизни и литературном пути Льва Николаевича, родине писателя, музее-усадьбе «Ясная поляна».

Также участники мероприятия ознакомились с книжной выставкой «Ищите мудрость в книгах Л. Н. Толстого», на которой были представлены бессмертные произведения автора: «Война и мир», «После бала», «Детство. Отрочество. Юность», рассказы для детей, сказки и басни, а также критические материалы и статьи о литературной деятельности выдающегося русского классика.