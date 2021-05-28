В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие ко Дню молодого избирателя

Председатель территориальной избирательной комиссии Эсет Хаутиева и сотрудник администрации района Идрис Экажев встретились с учащимися третьей средней общеобразовательной школы села.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся избирательного права. Участники мероприятия выразили надежду, что нынешние школьники станут достойными гражданами общества и будут принимать активное участие в выборах и в общественной жизни села, региона и страны.