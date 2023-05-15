В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие по чествованию юных кулинаров

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В сельском поселении Али-Юрт прошло мероприятие по чествованию юных кулинаров, сообщили в администрации Назрановского района.

В населённом пункте действует кондитерская мастерская, на базе которой проводят кондитерские и кулинарные мастер-классы, детские дни рождения и, конечно, изготавливают торты, пирожные и десерты на любой праздник. Наставником девочек является Фариза Албогачиева.

В Доме культуры маленьким поварятам объясняли на практике, что стать мастером своего дела — нелёгкий труд, который требует от специалиста знаний, опыта и безупречного вкуса. Ведь только умения, профессионализм и талант повара могут превратить любой праздник в настоящее торжество.

 

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