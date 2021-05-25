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В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие, приуроченное ко Дню молодого избирателя

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В сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии прошло мероприятие с учащимися второй школы, приуроченное ко Дню молодого избирателя.

Во встрече со школьниками приняли участие председатель территориальной избирательной комиссии Назрановского района Эсет Хаутиева, представитель районного совета депутатов Магомет Мальсагов и представитель администрации района Идрис Экажев.

Мероприятие было проведено в целях формирования активной гражданской позиции учащихся — будущих избирателей, повышения правовой культуры молодежи, уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, увеличения интересов молодых и будущих избирателей к избирательному процессу.

Спикеры выразили надежду, что учащиеся станут достойными гражданами общества и будут принимать активное участие в выборах и в общественной жизни села, региона и страны.

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