В Назрановском районе Ингушетии прошло первенство республики по самбо

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», это значимое мероприятие собрало самых талантливых спортсменов данного вида спорта со всех уголков республики, а также гостей с соседних регионов.

Турнир привлек внимание как местных жителей, так и приглашенных гостей, включая именитых спортсменов республики. Они, в свою очередь, выразили поддержку СВО и призвали присутствующих призывного возраста вступать в ряды Российской армии.

Президент федерации самбо Ингушетии, региональный координатор федерального проекта «Zа самбо» Ибрагим Чахкиев отметил важность этого события.

«Мы рады, что создали площадку, где талантливые спортсмены могут продемонстрировать свое мастерство и вдохновить новое поколение заниматься этим прекрасным видом спорта», — сказал он.