Самбо

В Назрановском районе Ингушетии прошло первенство республики по самбо

0

В физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Плиево Назрановского района прошло открытое первенство республик по самбо, посвященное 99-летию ингушской государственности.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», это значимое мероприятие собрало самых талантливых спортсменов данного вида спорта со всех уголков республики, а также гостей с соседних регионов.

Турнир привлек внимание как местных жителей, так и приглашенных гостей, включая именитых спортсменов республики. Они, в свою очередь, выразили поддержку СВО и призвали присутствующих призывного возраста вступать в ряды Российской армии.

Президент федерации самбо Ингушетии, региональный координатор федерального проекта «Zа самбо» Ибрагим Чахкиев отметил важность этого события.

«Мы рады, что создали площадку, где талантливые спортсмены могут продемонстрировать свое мастерство и вдохновить новое поколение заниматься этим прекрасным видом спорта», — сказал он.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 260 млн рублей заплатят энергетикам по решению судов должники в Ингушетии
В Ингушетии вырос спрос на ипотечные кредиты
Общественники Ингушетии выступили за предоставление справки об отсутствии ВИЧ при бракосочетании
В Сунже появится оздоровительный центр с бассейном и спортзалом
Абитуриентов Ингушетии призвали выбирать технические специальности
Глава администрации столицы Ингушетии провел прием граждан
Премьер Владимир Сластенин представил коллективу НТРК «Ингушетия» нового руководителя
Центробанк опубликовал финансовую статистику
Национальную телерадиокомпанию Ингушетии возглавил Шамсудин Боков
Минприроды Ингушетии объявила старт конкурса «Надежный партнер — Экология»
В горной Ингушетии провели «круглый стол» на тему вакцинопрофилактики от полиомиелита

Главное

Яндекс.Метрика

 