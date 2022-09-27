Шахматы

В Назрановском районе Ингушетии прошёл республиканский блицтурнир по шахматам среди детей и юношей

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На площадке лицея-центра одарённых детей «Олимп» в сельском поселении Яндаре прошёл республиканский блицтурнир по шахматам среди детей и юношей.

Состязания проводились по швейцарской системе. Право называться сильнейшими оспаривали около 30 юных шахматистов. Как отметили организаторы мероприятия, шахматный спорт в Ингушетии находится на подъёме.

Отмечается, что победителей и призёров наградили кубками, медалями и грамотами. Главный приз состязаний — путевки на соревнования в СКФО.

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