В Назрановском районе Ингушетии провели антинаркотическую акцию
В четвёртой школе сельского поселения Кантышево сотрудники местного Дома культуры провели беседу с учащимися старших классов «Остановись и подумай!».
Мероприятие было посвящено одной из самых страшных болезней современности — наркомании. Не зря её называют чумой XXI века.
«После таких профилактических мер дети и подростки вернутся домой с четким пониманием исходящей от наркотиков опасности и осознанием того, как важно вовремя сказать «нет» в ответ на предложение «разок попробовать», — сообщили газете «Ингушетия» организаторы акции.