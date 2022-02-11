В Назрановском районе Ингушетии провели антинаркотическую акцию

Мероприятие было посвящено одной из самых страшных болезней современности — наркомании. Не зря её называют чумой XXI века.

«После таких профилактических мер дети и подростки вернутся домой с четким пониманием исходящей от наркотиков опасности и осознанием того, как важно вовремя сказать «нет» в ответ на предложение «разок попробовать», — сообщили газете «Ингушетия» организаторы акции.