Профилактика наркомании

В Назрановском районе Ингушетии провели антинаркотическую акцию

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В четвёртой школе сельского поселения Кантышево сотрудники местного Дома культуры провели беседу с учащимися старших классов «Остановись и подумай!».

Мероприятие было посвящено одной из самых страшных болезней современности — наркомании. Не зря её называют чумой XXI века.

«После таких профилактических мер дети и подростки вернутся домой с четким пониманием исходящей от наркотиков опасности и осознанием того, как важно вовремя сказать «нет» в ответ на предложение «разок попробовать», — сообщили газете «Ингушетия» организаторы акции.

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