Профилактика терроризма

В Назрановском районе Ингушетии провели беседы со школьниками на тему «Терроризм — это зло»

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В Доме культуры сельского поселения Гази-Юрт провели профилактическую беседу антитеррористического характера.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, беседу провела художественный руководитель учреждения Зарета Шанхоева. Она раскрыла сущность терроризма, его типы и цели, сформировала у детей представление о терроризме и экстремизме как о глобальной проблеме. Худрук объяснила школьникам, что синонимами слова «террор» являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение».

Сотрудники Дома культуры сельского поселения Кантышево на базе школы № 4 провели информационный час для учащихся «Терроризм — это зло».

По словам организаторов, подобные мероприятия проводятся для того, чтобы сформировать у представителей подрастающего поколения представление о терроризме и его проявлениях.

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