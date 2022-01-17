Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, беседу провела художественный руководитель учреждения Зарета Шанхоева. Она раскрыла сущность терроризма, его типы и цели, сформировала у детей представление о терроризме и экстремизме как о глобальной проблеме. Худрук объяснила школьникам, что синонимами слова «террор» являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение».

Сотрудники Дома культуры сельского поселения Кантышево на базе школы № 4 провели информационный час для учащихся «Терроризм — это зло».

По словам организаторов, подобные мероприятия проводятся для того, чтобы сформировать у представителей подрастающего поколения представление о терроризме и его проявлениях.