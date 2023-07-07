В Назрановском районе Ингушетии провели для школьников «умное чтение на природе»

В просветительской акции приняли участие ребята из летнего лагеря третьей школы сельского поселения Экажево.

Как сообщили в администрации муниципалитета, интерактивная программа включала в себя веселые задания, просмотр видеороликов и мультфильмов, а также увлекательный мастер-класс.

Организаторы отметили, что для ребят было приготовлено много интересных заданий, с которыми они с легкостью справились.