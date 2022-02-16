В Назрановском районе Ингушетии провели мероприятие «Афганистан — наша память»

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В Доме культуры сельского поселения Кантышево прошло мероприятие «Афганистан — наша память», посвященное выводу советских войск из Афганистана.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, подобные мероприятия способствуют формированию знаний об истории локальных конфликтов, в частности афганской войны, о роли ограниченного контингента советских войск в Афганистане, а также формируют здоровую гражданскую позицию у детей.

Напомним, с 2011 года 15 февраля в Российской Федерации отмечается как официальный День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 по 15 февраля 1989 года, это 2238 дней.

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