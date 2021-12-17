В Назрановском районе Ингушетии провели мероприятие антитеррористического характера со школьниками
В Доме культуры сельского поселения Долаково провели мероприятие на тему «Противодействие терроризму», сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района.
Основная цель акции — привлечь внимание школьников к необходимости проявления бдительности. Учащихся предостерегли от возможности вовлечения в деятельность экстремистских и террористических организаций через интернет, где они могут столкнуться с вредным контентом.
В мероприятии приняли участие глава администрации села Дауд Акиев, депутат сельсовета Зембулат Гелисханов, председатель общественного совета Магомет Шаухалов, инспектор по делам несовершеннолетних Марем Гасарова.