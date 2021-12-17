Профилактика терроризма

В Назрановском районе Ингушетии провели мероприятие антитеррористического характера со школьниками

0

В Доме культуры сельского поселения Долаково провели мероприятие на тему «Противодействие терроризму», сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района.

Основная цель акции — привлечь внимание школьников к необходимости проявления бдительности. Учащихся предостерегли от возможности вовлечения в деятельность экстремистских и террористических организаций через интернет, где они могут столкнуться с вредным контентом.

В мероприятии приняли участие глава администрации села Дауд Акиев, депутат сельсовета Зембулат Гелисханов, председатель общественного совета Магомет Шаухалов, инспектор по делам несовершеннолетних Марем Гасарова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Новость об открытии в Ингушетии завода по переработке мяса индейки оценил журнал «Инвест-Форсайт»
В Ингушетии задержали троих следователей по подозрению в связях с ОПГ — источник
На территории 110 га в городе Малгобеке Ингушетии произошел обвал целого массива и дорожного полотна
В Карабулаке Ингушетии подвели итоги работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств
В Сунженском районе Ингушетии провели акцию, направленную на пропаганду здорового образа жизни
Упрдор «Кавказ» подготовил федеральные дороги Ингушетии к предстоящей зиме
Минпромторг выделил Ингушетии средства на установку в регионе трех кислородных станций для больниц
Следователи провели очередное занятие с учащимися Горского кадетского корпуса Ингушетии
Профессиональный медиатор Абу Бакр Мальсагов стал лауреатом премии «Мастер разрешения долговых споров»
В Ингушетии за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 82 человек
До 15 тонн урожая планирует получить единственный в Ингушетии черешневый сад в 2022 году

Главное

Яндекс.Метрика

 