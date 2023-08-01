Мероприятие

В Назрановском районе Ингушетии провели мероприятие по иммунизации

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В спортивной школе Олимпийского резерва «Экажево» прошло мероприятие для детей «Важность иммунизации и последствия при отказе от прививок».

Акция была организована Минспорта республики совместно с работниками Экажевской врачебной амбулатории.

Врач-педиатр провела интерактивную беседу с детьми и их родителями, рассказывая о том, как работают прививки и какие заболевания они предотвращают. Она подчеркнула, что прививки являются безопасными и эффективными способами профилактики, основанными на научных исследованиях и годами успешного применения.

Работники амбулатории подчеркнули, что отсутствие иммунизации может привести к серьезным последствиям для детского здоровья. Дети, не привитые от опасных инфекций, становятся более уязвимыми перед различными вирусами и бактериями, что может привести к развитию осложнений и даже смертельным исходам.

 

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