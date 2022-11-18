В Назрановском районе Ингушетии провели мероприятие со школьниками «В армии служить почетно»

Как сообщили в администрации Назрановского района, организаторы мероприятия постарались в беседе с учащимися расширить и углубить знания молодого поколения об армии,

воспитать нравственные качества, интерес молодежи к истории страны.

«В армии воспитываются самые лучшие человеческие качества — дисциплинированность, готовность выполнить поставленные задачи. Некоторые ребята могут связать свою дальнейшую профессию с вооруженными силами Российской Федерации», — отметили спикеры акции.

По их словам, так уж распорядилась жизнь, что России на протяжении всей ее истории приходится бороться с иноземными захватчиками. Достойное выполнение воинского долга, стойкость и умение побеждать стало неотъемлемой частью характера многих поколений россиян, в том числе и ингушей. Воины-ингуши покрыли себя неувядаемой славой на полях сражений за Родину.