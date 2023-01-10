Грепплинг

В Назрановском районе Ингушетии провели межрегиональный турнир по грэпплингу

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В спортивной школе «Чемпион» в сельском поселении Яндаре прошёл межрегиональный турнир по грэпплингу «Открытый Кубок».

По информации администрации Назрановского района, в соревнованиях выступили бойцы из Дагестана и Чечни. По словам организаторов турнира, бои выдались зрелищными и захватывающими.

Воспитанники Назира Хадзиева и Алихана Халухаева успешно выступили на состязаниях и завоевали медали различного достоинства.

Так, золото досталось Мержоеву Амерхану, Хадзиеву Адаму, Хачеруеву Ибрагиму, Пугоеву Адаму, Хамхоеву Адаму, Евлоеву Исламу, Оздоеву Исламу, Куштову Баширу, Евлоеву Анзору,

Накастхоеву Исламу, Хадзиеву Сайфуллаху.

Серебряными призёрами стали Костоев Саламхан,

Костоев Магомед, Евлоев Абдурахман, Цуроев Халит, Мержоев Амерхан, Султыгов Магомед-Басир, Цороев Саид, Цечоев Имран, Даурбеков Магомед, Костоев Абдулла, Муцольгов Исмаил, Богатырёв Шахид.

Бронза у Чариева Джабраила, Мейриева Ислама, Накастхоева Абубакара, Точиева Юсупа,

Котикова Малика, Евлоева Ислама, Евлоева Абдуллаха, Мальсагова Ахмеда, Цуроева Мухажира,

Султыгова М-Амина, Халухаева Абдул-Малика, Накастхоева Адама, Осканова Ибрагима, Мержоева Амерхана, Ягдтерьера Ибрагима, Дудургова Саида, Цороева Джабраила, Котиева Мубарака.

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