Акция

В Назрановском районе Ингушетии провели очередную акцию «Собери ребенка в школу»

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В Назрановском районе Ингушетии в очередной раз провели для нуждающихся семей акцию «Собери ребёнка в школу».

Сотрудники социального отдела администрации района навестили детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-сирот и вручили портфели и все необходимые школьные принадлежности для нового учебного года.

«Все мы знаем, как сложно и затратно собирать ребёнка в школу, и такая благотворительная акция очень сильно помогает нуждающимся семьям», — отметили соцработники.

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