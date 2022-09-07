В Назрановском районе Ингушетии провели очередную акцию «Собери ребенка в школу»
В Назрановском районе Ингушетии в очередной раз провели для нуждающихся семей акцию «Собери ребёнка в школу».
Сотрудники социального отдела администрации района навестили детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-сирот и вручили портфели и все необходимые школьные принадлежности для нового учебного года.
«Все мы знаем, как сложно и затратно собирать ребёнка в школу, и такая благотворительная акция очень сильно помогает нуждающимся семьям», — отметили соцработники.