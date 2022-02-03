Рейд

В Назрановском районе Ингушетии провели рейд по проверке состояния газового оборудования

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Специалисты администрации Назрановского района совместно с представителями компании «Газпром межрегионгаз Назрань» и отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону провели очередной рейд в жилом секторе сельского поселения Кантышево.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, в ходе мероприятия гражданам напомнили об основных правилах пожарной безопасности, в том числе при использовании газового оборудования. Особое внимание жильцов участниками рейда было обращено на состояние газового оборудования.

«Оно уже давно стало привычным в быту. Однако забывать о правилах его эксплуатации ни в коем случае нельзя, ведь неисправность обычной газовой плиты, водонагревателя или неправильное их использование могут стать причинами настоящей трагедии», — подчеркнули специалисты.

В ходе рейда газовики проводили инструктажи по безопасному использованию газовых приборов. Они напомнили гражданам правила безопасности при использовании газового оборудования: о запрете обогрева помещения газовой плитой, самостоятельного ремонта газового оборудования, необходимости проветривания помещения при работе газовых приборов.

В квартирах, где есть газовые колонки, особое внимание уделяется наличию тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Засорение, неисправности каналов дымоудаления могут привести к отравлению угарным газом.

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